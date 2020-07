Syriens Regierungstruppen haben nach Erkenntnissen von UNO-Ermittlern systematisch Kliniken, Schulen und Märkte im Rebellengebiet um die Stadt Idlib angegriffen.

Die Ziele seien aus der Luft und vom Boden angegriffen worden, heißt es in einem in Genf veröffentlichten Bericht im Auftrag des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen. Dabei habe das Militär auch Streumunition eingesetzt. Derartige Angriffe ohne Rücksicht auf Zivilisten kämen Kriegsverbrechen gleich. Der UNO-Bericht deckt den Zeitraum von November 2019 bis Anfang Juni 2020 ab. Idlib liegt im Nordwesten Syriens.



Heute führten der russische Außenminister Lawrow und sein deutscher Kollege Maas ein Telefonat über die Lage in Syrien. Im Mittelpunkt habe die humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland gestanden, hieß es anschließend in Moskau.