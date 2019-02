Der neue UNO-Sondergesandte für Syrien, Pedersen, hat die Konfliktparteien aufgerufen, sich rasch auf ein Verfassungskomitee zu einigen.

Das Gremium werde die Grundlage für eine umfassende friedliche Lösung des fast acht Jahre dauernden Konflikts sein, erklärte Pedersen in Genf. Der norwegische Diplomat ist seit Januar Sondergesandter für Syrien. Er hat in Damaskus mit der Assad-Regierung und in Riad mit Vertretern der syrischen Opposition über das Komitee beraten. Beide Seiten können sich bislang nicht auf die Zusammensetzung einigen. Das Komitee soll nach den Plänen der Vereinten Nationen aus Syrern bestehen und eine neue Verfassung ausarbeiten. Später sollen freie Wahlen folgen.