Der neue UNO-Syriengesandte Pedersen hat seine Gespräche zur Beilegung des Bürgerkriegs in Damaskus als konstruktiv bezeichnet.

Er wolle regelmäßig in die syrische Hauptstadt zurückkehren, sagte Pedersen nach Unterredungen mit Regierungsvertretern. Außenminister Muallem betonte die Bereitschaft der Regierung, sich an der Suche nach einer politischen Lösung zu beteiligen. Pedersen will bald mit dem Syrischen Verhandlungskomitee zusammenkommen, das die wichtigsten Oppositionsgruppen im Exil vertritt.



Der norwegische Diplomat ist seit Anfang des Jahres UNO-Sondergesandter. Sein Vorgänger de Mistura hatte mehr als vier Jahre vergeblich versucht, eine politische Lösung für den Syrien-Konflikt zu finden.