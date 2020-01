Die Hilfsmission der Vereinten Nationen für notleidende Menschen in Syrien kann mit Einschränkungen fortgesetzt werden.

Der UNO-Sicherheitsrat einigte sich kurz vor dem Ablaufen der Mission auf eine entsprechende Resolution. Eine Verlängerung des Einsatzes war zuvor am Widerstand Moskaus gescheitert. Russland, das den syrischen Präsidenten Assad militärisch unterstützt, sah keine Notwendigkeit für eine Verlängerung der Hilfen aus dem Ausland. Um ein Veto zu verhindern, war der von Deutschland und Belgien vorgelegte Kompromissentwurf Russland entgegengekommen. So soll die Versorgung nur noch über zwei statt wie bisher vier Grenzübergänge erfolgen.



Nach Angaben der UNO sind allein in der umkämpften Region Idlib 2,7 Millionen Menschen von den ausländischen Hilfsgütern abhängig.