In Syrien haben sich Regierung und Opposition darauf geeinigt, erstmals gemeinsam an einem Text für eine neue Verfassung zu arbeiten.

Dies gab der UNO-Sondergesandte Pedersen am Verhandlungsort Genf bekannt. Er sagte nach einem Treffen mit den beiden Vorsitzenden des syrischen Verfassungskomitees, es sollten zunächst Grundprinzipien des Prozesses besprochen werden. Details nannte er nicht.



Das Komitee mit Vertretern der syrischen Regierung und der Opposition soll morgen eine neue Verhandlungsrunde am UNO-Sitz in der schweizerischen Stadt aufnehmen. Ziele sind neben der Verfassung selbst eine Volksabstimmung darüber sowie Neuwahlen in dem Land. Dies sieht eine UNO-Resolution von 2015 vor. Bei den bisherigen Verhandlungsrunden hatte es allerdings keine greifbaren Ergebnisse gegeben. Beobachter machen dafür den syrischen Machthaber Assad verantwortlich, dessen Regime inzwischen wieder die meisten Teile des Landes kontrolliert.

