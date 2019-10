Der UNO-Sicherheitsrat hat sich besorgt über die humanitäre Lage im Nordosten Syriens geäußert.

Diese verschlechtere sich zunehmend, heißt es in einer Erklärung des Gremiums in New York. Zudem seien viele inhaftierte Anhänger der Terrormiliz IS aus den Gefängnissen geflohen.



Seit dem Rückzug von US-Truppen aus Nordsyrien hat die syrische Armee Berichten zufolge mehrere Militärstützpunkte in der Region eingenommen. So ist etwa die Stadt Manbidsch wieder unter der Kontrolle der syrischen Armee. Zudem sollen syrische Soldaten auch in die Stadt Kobane eingedrungen sein.



Nach Berichten des "Spiegel" schlossen die USA das türkische Militär wegen der Offensive in Syrien weitgehend aus der internationalen Anti-IS-Koalition aus. Die Türkei bekomme keine Informationen von Aufklärungsflügen mehr. Aus deutschen Militärkreisen wurde der Schritt bestätigt. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Ankara die Erkenntnisse für den Kampf gegen die Kurden nutzen könnte.