Der UNO-Sicherheitsrat hat die grenzüberschreitende Hilfe für Nordsyrien um zwölf Monate verlängert. Die Entscheidung hatte zuvor in der Schwebe gestanden, weil die Veto-Macht Russland sich bisher ablehnend dazu geäußert hatte.

Zuletzt hatte Moskau eine Verlängerung von nur sechs Monaten vorgeschlagen. Die derzeit geltende Regel über die grenzüberschreitende Hilfe für Menschen in dem Bürgerkriegsland läuft morgen ab. Ohne die jetzige Zustimmung hätte der wichtige Übergang Bab al-Hawa an der Grenze zur Türkei schließen müssen. Die Regelung erlaubt es den Vereinten Nationen nun, wichtige Hilfsgüter auch weiterhin in Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.