Vor dem Syrien-Gipfel in Istanbul hat der UNO-Sondergesandte de Mistura eine ernüchternde Bilanz seiner jüngsten Reise nach Damaskus gezogen.

Die syrische Führung lehne die von den Vereinten Nationen vorgeschlagene Zusammensetzung eines Gremiums weiter ab, das eine neue Verfassung entwerfen und als Grundlage für Wahlen dienen solle, sagte de Mistura dem UNO-Sicherheitsrat per Videoschalte. Dem Gremium sollen 150 Mitglieder angehören: je 50 Delegierte der syrischen Regierung und der Opposition sowie 50 von der UNO bestimmte Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft. Damaskus wolle die von der UNO ausgewählten Vertreter nicht akzeptieren.



De Mistura will heute in Istanbul Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Staatschef Macron sowie die Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan, über die Lage in Syrien informieren.