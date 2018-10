Der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, gibt seinen Posten Ende November auf.

Das teilte de Mistura auf einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York mit. Der Diplomat gab persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. Er hatte sich über vier Jahre um die Vermittlung im Syrien-Krieg bemüht. Die Gespräche in Genf unter seiner Führung endeten aber immer wieder ergebnislos. Der 71-Jährige will die verbleibenden Wochen im Amt dazu nutzen, die Chancen für einen Verfassungsausschuss in dem Bürgerkriegsland auszuloten. De Mistura war bereits der dritte UNO-Sondergesandte für Syrien. Seine beiden Vorgänger hatten das Amt aus Ernüchterung über mangelnde Fortschritte niedergelegt.