Die Vereinten Nationen warnen vor den Folgen des Winters für Millionen Menschen in Syrien.

Mehr als drei Millionen Bedürftige brauchten dringend Hilfe, sagte ein Sprecher des UNO-Generalsekretariats vor dem Sicherheitsrat in New York. Es mangele an Unterkünften, Brennstoffen, Decken, warmer Kleidung und Schuhen. Deutschland kündigte an, weitere 20 Millionen Euro bereitzustellen. Die Hilfe werde über syrische und internationale Nichtregierungsorganisationen an die Bevölkerung im Nordwesten des Landes verteilt, teilte Außenminister Maas mit.



In Syrien kämpft Präsident Assad mit Hilfe Russlands und des Irans gegen Rebellen und islamistische Milizen. In den Konflikt griffen auch andere Mächte wie die Türkei ein. Seit 2011 wurden Hunderttausende Menschen getötet und verletzt. Millionen flüchteten ins Ausland.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.