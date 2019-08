Nach dem Scheitern der Waffenruhe im Nordwesten Syriens haben die Vereinten Nationen vor dramatischen Folgen gewarnt.

Der UNO-Regionalkoordinator Moumtzis sagte, die Wiederaufnahme der Kämpfe habe eine totale Panik in der Bevölkerung ausgelöst. Er warnte die Regierung in Damaskus davor, mit dem Feuer zu spielen. Die Situation könne außer Kontrolle geraten. Der britische Außenminister Raab erklärte, er sei entsetzt über die Entwicklung. Angriffe auf Zivilisten verstießen gegen internationale Menschenrechte und müssten aufhören.



Die syrische Armee hatte die Waffenruhe für die letzte Rebellenhochburg Idlib vor einigen Tagen aufgekündigt und Angriffe begonnen. Die Türkei drohte daraufhin erneut mit einem militärischen Eingreifen. In der Region leben etwa drei Millionen Menschen, fast die Hälfte davon Vertriebene.