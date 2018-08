Die Vereinten Nationen haben vor den Folgen einer Großoffensive der syrischen Regierung im Norden des Landes gewarnt.

Der Direktor des UNO-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Ging, sagte in New York, ein Angriff auf die Provinz Idlib könne eine humanitäre Notsituation schaffen, wie es sie in diesem Ausmaß noch nicht gegeben habe.



Idlib ist die letzte Rebellenhochburg. Die syrischen Regierungstruppen bereiten einen Angriff auf Rebellen und Kämpfer des Terrornetzwerks Al-Kaida dort vor. In der Gegend an der Grenze zur Türkei leben knapp drei Millionen Menschen.