Die US-Armee arbeitet nach eigenen Angaben an militärischen Optionen für den Fall, dass Syrien chemische Waffen in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib einsetzt.

Generalstabschef Dunford sagte am Rande einer Indien-Reise, eine Entscheidung über ein Eingreifen der Vereinigten Staaten sei noch nicht gefallen. Präsident Trump erwarte aber entsprechende Vorbereitungen. In Idlib leben rund drei Millionen Menschen, etwa die Hälfte von ihnen sind Binnenvertriebene.



Nach den gescheiterten Bemühungen der Türkei um eine Waffenruhe für Idlib griffen syrische und russische Streitkräfte erneut Ziele in der Region an. Nach Berichten von Augenzeugen wurden dutzende Dörfer und Städte aus der Luft bombardiert. Die Provinz Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das noch von Rebellen kontrolliert wird. In der Provinzhauptstadt gingen gestern zahlreiche Menschen gegen die mögliche Militäroffensive der Regierungstruppen auf die Straße.