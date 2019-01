Die US-Armee zieht zunächst nur Material aus Syrien ab.

Dies stellte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington klar. Er sagte, Soldaten würden in diesem Stadium nicht in die USA zurückgebracht. Ein Sprecher der US-geführten Militärkoalition gegen die IS-Terrormiliz hatte zuvor erklärt, der Abzug aus Syrien habe begonnen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von der Fahrt eines US-Konvois in den benachbarten Irak.



US-Präsident Trump hatte den Abzug aus Syrien kurz vor Weihnachten angekündigt. Das stieß bei den Verbündeten auf Widerspruch und Protest. Später relativierte Trump seine Aussage und erklärte, der Abzug solle vorsichtig und in angemessenem Tempo erfolgen.