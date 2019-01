Bei einem Selbstmordanschlag in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten ein US-Militärangehöriger und sieben Zivilisten getötet worden.

Das Attentat habe sich in einem Restaurant in der Stadt Manbidsch ereignet, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die US-Armee bestätigte den Tod des Militärangehörigen zunächst nicht. Die IS-Terrormiliz reklamierte das Attentat über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq für sich.



Manbidsch liegt im Norden Syriens. 2016 konnten kurdische Einheiten den IS aus der Stadt vertreiben. Dort sind auch US-Soldaten und französische Spezialkräfte stationiert.