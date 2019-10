US-Verteidigungsminister Esper hat Pläne bekräftigt, Soldaten nach Ost-Syrien zu schicken, um dort Ölfelder zu sichern.

Man wolle verhindern, dass die Terrormiliz IS die Ölfelder besetze, sagte Esper beim einem Treffen der Nato-Staaten in Brüssel. Ohne Details zu nennen, fügte Esper hinzu, man werde gepanzerte Kräfte entsenden. Auf die Frage, ob damit eine Strategieänderung in Syrien verbunden sei, sagte der Minister, die USA hätten immer das Ziel gehabt, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern.



Anfang des Monats hatte US-Präsident Trump den Abzug aller 1.000 Soldaten aus Syrien angekündigt. Kurz darauf startete die Türkei eine Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG in Nord-Syrien.