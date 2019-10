Im syrischen Grenzgebiet zur Türkei sind US-Truppen unter Beschuss durch türkische Artillerie geraten.

Dies teilte das Pentagon in Washington mit. Zwar seien keine Soldaten verletzt worden. Der Vorfall nahe der Grenzstadt Kobane habe sich aber in einer Gegend ereignet, von der die Türken wüssten, dass dort US-Streitkräfte präsent seien. Das türkische Verteidigungsministerium wies den Vorwurf zurück, dass auf Truppen der Amerikaner oder des Militärbündnisses gegen die Terrormiliz Islamischer Staat geschossen worden sei.



Unterdessen haben die USA von der Türkei mit Nachdruck gefordert, die Militäraktion gegen die Kurden in Syrien zu beenden. Präsident Trump erwägt in diesem Zusammenhang auch Sanktionen. Die USA könnten "die türkische Wirtschaft stilllegen", wenn sie es müssten, erklärte Finanzminister Mnuchin vor Journalisten in Washington.