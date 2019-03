Nach wochenlangen Kämpfen ist die letzte Bastion der Terrormiliz IS in Syrien offenbar gefallen.

Ein Vertreter der Syrischen Demokratische Armee SDF erklärte, Baghus sei befreit worden. Das von den Extremisten ausgerufene Kalifat gebe es nicht mehr. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht. Die USA hatten schon gestern die Vertreibung des IS aus Baghus verkündet, obwohl die Kämpfe zu dem Zeitpunkt laut SDF noch andauerten.



Mehr als 60.000 Menschen sind nach Angaben der SDF in den vergangenen zwei Monaten aus dem umkämpften Gebiet an der irakischen Grenze geflohen.



Die Islamisten hatten 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens erobert und dort ein Kalifat ausgerufen. Mit dem Beginn der internationalen Militärintervention unter US-Führung verlor der IS sein Herrschaftsgebiet schrittweise. Mit Unterstützung aus der Luft brachten es lokale Bodentruppen unter ihre Kontrolle. Zurück bleiben zerstörte Städte und Regionen, deren Wiederaufbau Milliarden kosten wird.

Zellen weiter aktiv

US-Militärs und Beobachter warnen, der IS sei trotz der Niederlage noch nicht besiegt und könne wieder erstarken. In einem vor einigen Wochen vom Pentagon veröffentlichten Bericht heißt es, der IS bleibe aktiv und könne in sechs bis zwölf Monaten wieder aufleben. Die Dschihadisten sind weiterhin in der Badia-Wüste präsent und haben in Syrien und dem Irak zahlreiche Schläferzellen, die immer wieder Anschläge verüben.