Die USA bereiten nach übereinstimmenden Medienberichten den Abzug ihrer Soldaten aus Syrien vor. Der Nachrichtensender CNN meldet, der vollständige und zügige Rückzug sei in der Planung. CNN beruft sich dabei auf einen hochrangigen Vertreter des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Ähnliche Quellen nennen auch die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP.

Präsident Trump twitterte, man habe die IS-Terrormiliz in Syrien besiegt. Die Bekämpfung der Dschihadisten sei der einzige Grund gewesen, in dem Land aktiv zu sein. Trump hatte schon früher mehrfach betont, dass er einen Abzug aus Syrien anstrebt.



Führende Vertreter von Trumps Republikanern warnten vor einem Rückzug. Dies wäre ein großer Fehler und ein Erfolg für den IS, den syrischen Machthaber Assad sowie dessen Verbündeten Russland, erklärten die Senatoren Rubio und Graham.



Dem Bericht zufolge wollen die USA ihre Präsenz im Irak aufrechterhalten - und damit auch die Möglichkeit, in Syrien Luftangriffe zu fliegen.