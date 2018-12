In Bürgerkriegsland Syrien hat die US-geführte Militärkoalition nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana Raketen auf Regierungstruppen abgefeuert.

Ziel seien Stellungen in den Ghorab-Bergen südlich der Wüstenstadt al-Suchna gewesen, heißt es unter Berufung auf Militärquellen. Bei den Angriffen sei Sachschaden entstanden.



Ein Sprecher der Koalitionstruppen bezeichnete die Angaben als falsch. Die Angriffe hätten sich vielmehr gegen einen ranghohen Anführer der Terrormiliz IS gerichtet, der an der Ermordung eines in Syrien entführten US-Bürgers im Jahr 2014 beteiligt gewesen sei.