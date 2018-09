Die USA dringen erstmals offen auf eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Militäreinsatz in Syrien. Die beste Art und Weise, politische Unterstützung zu zeigen, seien nicht Worte, sondern militärische Solidarität, sagte der US-Sondergesandte für Syrien, Jeffrey, in Berlin. Die USA versuchten, für einen Vergeltungsschlag nach einem Giftgasangriff in Syrien so viel militärische Unterstützung in der Nato zu bekommen wie möglich.

Die Große Koalition ist in der Frage eines Bundeswehreinsatzes in Syrien gespalten. Die SPD-Führung schließt ihn kategorisch aus. Mehrere Politiker von Union, FDP und Grünen zeigten sich hingegen offen dafür, sollte die syrische Armee erneut Giftgas gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages äußerte Bedenken mit Blick auf das Völkerrecht und die deutsche Verfassung.