Die USA haben die Herkunftsländer von in Syrien festgenommenen IS-Kämpfern aufgerufen, ihre Staatsangehörigen wieder aufzunehmen.

Das Außenministerium erklärte in Washington, die im Osten des Landes aktiven "Syrischen Demokratischen Kräfte" hätten bei ihrem Vormarsch gegen die Terrormiliz hunderte ausländische IS-Kämpfer gefasst. Diese sollten in ihre Heimat zurückgebracht und dort strafrechtlich verfolgt werden. Das US-Außenministerium betonte, die festgenommenen Dschihadisten seien derzeit sicher und human untergebracht.



Das von Kurden angeführte "Syrische Demokratische Bündnis" hat mit Hilfe des US-Militärs weite Teile des östlichen Staatsgebiets vom IS befreit. Die Gruppe hält Kämpfer der Terrormiliz aus mehr als 40 Ländern und mehrere tausend Familienmitglieder fest. Bislang haben sich nur wenige Länder bereit erklärt, diese wieder aufzunehmen.