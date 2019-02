US-Präsident Trump hat Deutschland und andere Staaten nachdrücklich aufgefordert, in Syrien gefangen genommene mutmaßliche Terroristen aufzunehmen und vor Gericht zu stellen.

Nach Angaben der USA haben die Syrischen Demokratischen Kräfte im Osten Syriens mehr als 800 Kämpfer der IS-Miliz festgesetzt. Trump erklärte via Twitter, würden diese nicht von europäischen Staaten übernommen, sei man gezwungen, sie auf freien Fuß zu setzen. Die USA würden "ungern dabei zusehen" - so der Präsident -, wie diese Kämpfer nach Europa eindrängen, womit zu rechnen sei. Die Nachricht richtete sich ausdrücklich an "Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Verbündete".



Die USA haben Staaten wiederholt dazu aufgerufen, Kämpfer zurückzuholen, die von dort aus nach Syrien gegangen seien. Trump rechnet mit einem baldigen Sieg über den IS und will seine Truppen dann aus dem Land abziehen.