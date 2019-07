Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat die Forderung der USA nach einem Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien abgelehnt.

Dies werde es mit den Sozialdemokraten nicht geben, schrieb Schäfer Gümbel auf Twitter. Dagegen sprach sich der stellvertretende Unionsfraktionschef Wadephul für eine sorgfältige Prüfung aus. Die Anfrage dürfe nicht reflexartig zurückgewiesen werden, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe nicht nur um die amerikanische Sicherheit, sondern auch um die deutsche.



Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Jeffrey, hatte die Bundesregierung gebeten, die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte im Nordosten des Landes mit Ausbildern, Logistikern und technischen Hilfskräften der Bundeswehr im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen. Die Bodentruppen sollten die US-Soldaten teilweise ersetzen, sagte Jeffrey der Deutschen Presse-Agentur und der "Welt am Sonntag".



Deutschland ist an der Anti-IS-Koalition mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen, einem Tankflugzeug und Ausbildern im Irak beteiligt.