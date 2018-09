Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hat Syriens Präsident Assad vor einer Offensive gegen die Rebellenhochburg Idlib gewarnt.

Ein Angriff auf die Provinz würde schreckliche Konsequenzen haben, sagte Haley im UNO-Sicherheitsrat in New York. Assad und seine Verbündeten planten die Zerstörung von Idlib. Der russische UNO-Botschafter Nebensja sagte dagegen, es dürfe Terroristen nicht erlaubt werden, Hunderttausende Menschen als Schutzschilde zu missbrauchen. In den vergangenen Tagen hatten syrische und russische Kampfflugzeuge Angriffe in der Provinz geflogen.