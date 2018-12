Die USA lehnen die von der Türkei angekündigte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordosten Syriens ab.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Washington, ein einseitiges militärisches Vorgehen von jeglicher Seite sei sehr bedenklich, auch weil sich US-Truppen dort aufhalten könnten. Eine solche Aktion wäre inakzeptabel.



Der türkische Präsident Erdogan hatte angekündigt, dass die Armee in einigen Tagen eine weitere Offensive beginnen werde. Ziel sei, die Menschen vor der kurdischen YPG zu retten. Diese bezeichnete Erdogan als separatistische Terrororganisation. Die YPG ist ein wichtiger Partner der Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Terrormiliz IS.