Die USA haben der syrischen Regierung mit Vergeltung gedroht, falls es nach dem geplanten Truppen-Abzug zum Einsatz von Chemiewaffen kommen sollte.

In dieser Hinsicht hätten die USA ihre Haltung nicht geändert, betonte der Nationale Sicherheitsberater Bolton vor Journalisten. Jeder Chemiewaffen-Einsatz würde eine sehr schwerwiegende Antwort nach sich ziehen, so wie man es bereits zwei Mal getan habe. - US-Präsident Trump hatte im Dezember in einer umstrittenen Entscheidung den Rückzug der knapp 2.000 Soldaten aus Syrien angekündigt. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Beobachter gehen davon aus, dass sich der Abzug über mehrere Monate erstrecken wird.