Die USA fordern deutsche Bodentruppen für den Einsatz gegen die Terrororganisation IS im Bürgerkriegsland Syrien.

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, Jeffrey, hat die Bundesregierung gebeten, die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte im Nordosten des Landes mit Ausbildern, Logistikern und technischen Hilfskräften der Bundeswehr zu unterstützen. Die Bodentruppen sollten die US-Soldaten teilweise ersetzen, sagte Jeffrey der Deutschen Presse-Agentur und der "Welt am Sonntag". Der Sonderbeauftragte war am Freitag in Berlin, um für sein Anliegen zu werben.



Deutschland ist an der Anti-IS-Koalition mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen, einem Tankflugzeug und Ausbildern im Irak beteiligt. Die Flugzeuge operieren von Jordanien aus.