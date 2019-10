Das US-Verteidigungsministerium will mit zusätzlichen militärischen Kräften die Ölfelder im Osten Syriens schützen.

Ein Vertreter des Pentagons erklärte, damit solle verhindert werden, dass die Ölfelder wieder an die Terrormiliz IS oder andere destabilisierende Akteure fielen. Es müsse sichergestellt werden, dass der IS keinen Zugang zum Öl als Finanzierungsquelle für seine Aktivitäten gewinne. Die geplante militärische Verstärkung erfolgt den Angaben zufolge in Koordination mit den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften.



Erst kürzlich hatten die USA ihre Truppen aus Nordsyrien abgezogen und so der Türkei die Militäroffensive in der Region ermöglicht.