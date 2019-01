Die USA wollen im Norden Syriens eine Sicherheitszone einrichten.

Außenminister Pompeo sagte bei einem Besuch in Saudi-Arabien, Ziel sei es, sowohl die Türkei als auch die Kurden zu schützen. Man wolle eine sichere Grenze für alle Parteien haben.



Hintergrund ist der Konflikt zwischen der Türkei und der syrischen Kurdenmiliz YPG. Im Kampf gegen die Terrormiliz IS hatten die USA die YPG unterstützt. Ankara sieht in der Kurdenmiliz eine Bedrohung, da sie Verbindungen zur in der Türkei verbotenen kurdischen PKK hat. Seit der Ankündigung von US-Präsident Trump, seine Truppen aus Syrien abzuziehen, schließt die Türkei Angriffe auf die YPG nicht aus.