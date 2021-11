Erstmals seit Beginn des Syrienkriegs hat ein Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate wieder den syrischen Machthaber Assad getroffen.

Assad empfing Minister Sajid und seine Delegation in Damaskus, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana mitteilte. Bei dem Treffen ging es demnach um den Ausbau der bilateralen Beziehungen und um ein Ende des Kriegs in dem Land.



Die US-Regierung kritisierte die Zusammenkunft. Das Außenministerium in Washington erklärte, man unterstütze keinerlei Bemühungen, den brutalen Diktator Assad zu rehabilitieren.



Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eigentlich ein wichtiger Verbündeter der USA in der Golfregion. Sie hatten die Beziehungen zu Syrien im Februar 2012 abgebrochen. Seit einiger Zeit bewegen sich die beiden Staaten aber wieder aufeinander zu. Beobachter glauben, dass die Emirate den Einfluss ihres Rivalen Iran in Syrien verringern wollen. Der Iran unterstützt Assad im Kampf gegen Aufständische.

