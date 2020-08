Die Syrien-Verhandlungen in Genf über eine neue Verfassung sind wegen positiver Corona-Tests bei mehreren Teilnehmern vorerst ausgesetzt.

Nach Angaben des Vorsitzenden der Oppositionsgruppe, al-Bahra, wurden die Betroffenen zwischen zwei und zehn Tage in ihre Hotels in Quarantäne geschickt. Er sprach von vier positiven Tests. Seine Gruppe setze ihre Arbeit intern zunächst auf virtuellen Plattformen fort. Das Büro des UNO-Syrienbeauftragten Pedersen hatte gestern nach drei positiven Corona-Tests bei Teilnehmern die Unterbrechung der Sitzungen bekanntgegeben.



An den Verhandlungen, die bis Freitag dauern sollten, nehmen je 15 Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft teil. Eine neue Verfassung soll den Weg für eine politische Lösung des seit 2011 dauernden Konflikts in Syrien frei machen. Im Bürgergkrieg sind Hunderttausende Menschen getötet worden, Millionen wurden vertrieben.