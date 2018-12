Der angekündigte Abzug der US-Truppen aus Syrien stößt in einer Reihe von Ländern auf Kritik.

Bundesaußenminister Maas etwa twitterte, es bestehe die Gefahr, dass die Entscheidung von Präsident Trump dem Kampf gegen den IS schade und die erreichten Erfolge gefährde. Der SPD-Politiker schrieb auf Twitter weiter, die Terrormiliz sei nur zurückgedrängt worden und im Osten Syriens noch aktiv.



Auch die französische Verteidigungsministerin Parly erklärte, der IS sei "nicht von der Landkarte gelöscht", sondern müsse endgültig besiegt werden. Frankreich will daher auch sein Engagement in Syrien fortsetzen. Ganz ähnlich äußerte sich die britische Regierung.

"Der IS ist geschwächt"

Auch der Politologe Volker Perthes sagte im Dlf, durch den Abzug der US-Truppen würden Syriens Präsident Assad und dessen Truppen gestärkt. Er betonte zugleich, der IS sei alles andere als besiegt: "Der IS ist geschwächt, er ist sehr stark geschwächt, er kontrolliert keine großen Teile des Landes in Syrien oder im Irak mehr."



Unterstützung bekommt Trump aus Russland: Präsident Putin nannte den angekündigten Abzug der US-Truppen eine richtige Entscheidung bezeichnet. Putin sagte in Moskau vor Journalisten, er teile die Einschätzung von US-Präsident Trump, dass die Terrormiliz IS weitgehend besiegt sei. Die Friedensregelung für Syrien mache Fortschritte.

"Den Kampf sollen andere führen"

US-Präsident Trump verteidigte den geplanten Abzug der amerikanischen Soldaten. Ihre Präsenz in Syrien bringe den USA nichts, schrieb er auf Twitter. Den Kampf gegen den IS sollten jetzt der Iran, Russland und die syrische Regierung führen.



In den USA selbst gibt es dagegen erhebliche Bedenken und viel Widerspruch. Der republikanische Senator Graham etwa erklärte, der Abzug gefährde das Ziel, den Einfluss des Iran in der Region einzudämmen. Der demokratische Senator Reed warf Trump vor, die kurdischen Verbündeten zu verraten, an deren Seite die USA gegen den IS gekämpft haben.