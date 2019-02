Bei einem Anschlag im Osten Syriens hat es zahlreiche Todesopfer gegeben.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, kamen in der Provinz Deir Essor mindestens 20 Menschen ums Leben. Es handele sich um Mitarbeiter eines Ölfelds und Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte.



Das Ölfeld dient den SDF-Einheiten als Stützpunkt im Kampf gegen das letzte Rückzugsgebiet der Terrormiliz IS im Dorf Baghus. Die Dschihadisten gingen in den vergangenen Wochen wiederholt mit Anschlägen gegen die Belagerer vor.