Bei einem Selbstmordanschlag in Syrien sind vier amerikanische Soldaten getötet worden.

Drei weitere wurden verletzt, wie die US-Armee mitteilte. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei dem Attentat zudem neun Zivilisten und fünf lokale Sicherheitskräfte getötet. Der Anschlag habe sich in einem Restaurant in der Stadt Manbidsch ereignet. Die IS-Terrormiliz reklamierte die Tat über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq für sich.



Manbidsch liegt im Norden Syriens. 2016 konnten kurdische Einheiten den IS aus der Stadt vertreiben. Dort sind auch US-Soldaten und französische Spezialkräfte stationiert.