Amnesty International hat die Türkei aufgefordert, schwere Verstöße gegen die Menschenrechte durch verbündete syrische Rebellen in der Region Afrin zu beenden.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die Einwohner hätten unter willkürlichen Festnahmen, Folter, Verschleppung sowie unter der Enteignung und Plünderung ihres Besitzes durch protürkische Milizen zu leiden. Die türkische Militäroffensive und die Besatzung hätten das Leiden der Einwohner von Afrin verschärft. Als Besatzungsmacht sei die Türkei verantwortlich für das Wohlergehen der Zivilbevölkerung und die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Bisher hätten die türkischen Streitkräfte dabei völlig versagt.



Die türkische Armee und verbündete Rebellengruppen hatten Afrin im März von kurdischen Einheiten erobert. Die Regierung in Ankara betrachtet die Präsenz der Kurdenmiliz YPG an der Grenze als Bedrohung.