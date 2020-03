In der syrischen Rebellenhochburg Idlib ist um Mitternacht eine Waffenruhe in Kraft getreten. Kurz vorher hatte es noch einmal Schusswechsel und Raketeneinschläge gegeben. Bundesaußenminister Maas sagte im Dlf, Russland komme bei der Durchsetzung der Waffenruhe eine entscheidende Rolle zu.

Nur wenn Russland beim syrischen Machthaber Assad seinen Einfluss geltend mache, könne es Sicherheitsgarantien für die Versorgung der zahlreichen Flüchtlinge geben, sagte Maas im Deutschlandfunk. Für Hilfslieferungen seien bislang viel zu wenig Zugänge in das Land vorhanden. Deutschland stelle weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern, erklärte der SPD-Politiker.



Wenige Stunden vor Beginn der Waffenruhe hatte die türkische Armee Stellungen der syrischen Armee in Idlib mit Drohnen angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, wurden dabei 21 syrische Soldaten "neutralisiert". Das bedeutet im Militärjargon üblicherweise: getötet. Das Ministerium bezeichnete den Angriff als Vergeltungsmaßnahme. In der vergangenen Woche waren in der Provinz Idlib 34 türkische Soldaten durch einen Luftangriff der syrischen Regierungstruppen getötet worden. Das hatte Befürchtungen ausgelöst, der Konflikt zwischen der Türkei auf der einen Seite und Syrien beziehungsweise dem verbündeten Russland auf der anderen Seite könnte eskalieren. Die Türkei unterstützt in Syrien Gegner des Regimes von Präsident Assad.

Sporadisches Maschinengewehrfeuer

Gestern einigten sich der russische Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan nach stundenlangen Verhandlungen schließlich auf eine Waffenruhe in der Provinz Idlib. Die Nachrichtenagentur Reuters hat mit einem syrischen Oppositionsvertreter und Bewohnern gesprochen. Demnach wird die Waffenruhe seit Mitternacht weitgehend eingehalten. An einigen Frontlinien gebe es sporadisches Maschinengewehr- und Granatwerferfeuer.



Teil der von Putin und Erdogan geschlossenen Vereinbarung ist auch ein zwölf Kilometer breiter Sicherheitskorridor entlang einer strategisch wichtigen Autobahn in Syrien. Sie soll ab dem 15. März durch gemeinsame Patrouillen russischer und türkischer Kräfte gesichert werden. Über weitere Einzelheiten des Abkommens will Russland heute den UNO-Sicherheitsrat in New York hinter verschlossenen Türen informieren.

Hunderttausende Menschen auf der Flucht

UNO-Generalsekretär Guterres äußerte die Hoffnung, dass die Waffenruhe in einer dauerhafte Einstellung der Kämpfe münde. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa eine halbe Million Menschen aus Idlib auf der Flucht.



Die EU-Außenminister beraten heute Vormittag im kroatischen Zagreb über die Lage in Syrien.