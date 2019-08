In Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib soll heute erneut eine Waffenruhe in Kraft treten.

Sie wurde nach russischen Angaben einseitig von der Regierung in Damaskus ausgerufen, die mit Moskau verbündet ist. Vertreter der Rebellen zeigten sich skeptisch. Sie vermuten, die syrische Armee könnte eine Feuerpause dazu nutzen, Verstärkung an die Front zu bringen.



Eine Anfang August ausgerufene Waffenruhe in Idlib hielt nur kurz. Die Region im Nordwesten Syriens wird von Mitgliedern einer Miliz dominiert, die der Terrororganisation Al-Kaida nahesteht.