Im Norden Syriens hat die türkische Armee nach eigenen Angaben erneut Regierungseinheiten angegriffen.

Verteidigungsminister Akar sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, bislang habe man über 100 Panzer sowie mehrere Helikopter und eine Drohne zerstört. Die Rede ist zudem von zwei abgeschossenen Kampfflugzeugen. Desweiteren seien mehr als 2.000 gegnerische Soldaten - Zitat - "außer Gefecht gesetzt" worden. Die Offensive ist eine Reaktion auf Angriffe der syrischen Armee, durch die am Donnerstag in der Provinz Idlib 36 türkische Soldaten getötet wurden. Die Führung in Damaskus teilte derweil mit, sie habe den Luftraum im Nordwesten des Landes zur Sperrzone erklärt. Flugzeuge oder Drohnen in dem Gebiet würden ab sofort als feindlich eingestuft und abgeschossen.



Staatschef Assad wird in dem Bürgerkrieg von Russland unterstützt. Die Türkei hingegen arbeitet mit Rebellen zusammen, deren letzte Hochburg die Provinz Idlib ist. Die Angaben der jeweiligen Konfliktparteien sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.