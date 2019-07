In der Nähe der syrischen Stadt Rakka ist ein weiteres Massengrab mit mindestens 200 Leichen entdeckt worden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und eines örtlichen Behördenvertreters sind unter den Toten auch mehrere Hinrichtungsopfer der Dschihadistenmiliz IS. So seien die Leichen von fünf Männern in orangefarbenen Overalls gefunden worden, die typischerweise von IS-Geiseln getragen würden.



Seit der Befreiung Rakkas von der IS-Herrschaft im Oktober 2017 wurden im Umfeld der Stadt Massengräber mit tausenden Toten gefunden. Darin sind Opfer der Extremisten verscharrt, ebenso wie Menschen, die bei den monatelangen Kämpfen um die Stadt getötet wurden.