Die syrische Armee hat erneut Luftangriffe in der Nähe türkischer Beobachtungsposten geflogen.

Ziele der Attacken waren die Stadt Maaret al-Numan und nahe gelegene Dörfer in der Provinz Idlib, wie die in Großbritannien beheimatete syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Geschosse seien auch nicht weit von einem der zwölf türkischen Beobachtungsposten in Idlib eingeschlagen.



Die von Russland unterstützten Regierungstruppen versuchen seit Ende April, im Nordwesten Syriens das letzte große Rebellengebiet das Landes zu erobern. Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Rebellen. Der türkische Präsident Erdogan und Russlands Präsident Putin hatten gestern vereinbart, Schritte zur Deeskalation in Idlilb zu unternehmen.