In Syrien sind nach Angaben von Aktivisten erneut Zivilisten bei Luftangriffen im Rebellengebiet Idlib getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass mindestens 14 Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben gekommen seien. Sie machte die von Russland unterstützen Regierungstruppen verantwortlich. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle baut auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Einen Tag zuvor waren laut Aktivisten mindestens 13 Zivilisten durch einen Luftangriff auf Flüchtlingsunterkünfte in Idlib getötet worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen seit dem Beginn der Offensive der Regierungstruppen auf das Rebellengebiet mehr als 500 Zivilisten ums Leben.