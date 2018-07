Die Zahl der Opfer bei der Anschlagsserie in Syrien ist weiter gestiegen.

Die Behörden, die bisher 90 Tote angegeben hatten, zählen nun 215. Außerdem seien 180 Menschen verletzt worden. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte bereits zuvor von mehr als 200 Toten berichtet. Betroffen war die Stadt Sweida im Süden des Landes sowie nahegelegene Dörfer. Mehrere Selbstmordattentäter sollen sich dort in die Luft gesprengt haben. Außerdem gab es Bombenangriffe und Gefechte mit Regierungssoldaten. Die Terrormiliz IS reklamierte die Angriffe für sich.

