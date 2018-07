Im Süden Syriens hat es bei einer Anschlagsserie zahlreiche Opfer gegeben.

In der Stadt Sweida und umliegenden Dörfern wurden mindestens 38 Menschen getötet, wie das staatliche Fernsehen meldet. Unter den Opfern seien mehrere Zivilisten und Sicherheitskräfte der Regierung. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, allein in Sweida hätten sich mehrere Selbstmord-Attentäter in die Luft gesprengt. In Dörfern nördlich und östlich der Stadt habe es weitere Attacken gegeben. Verantwortlich sei die Terror-Miliz Islamischer Staat.

