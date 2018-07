Im Süden Syriens hat es bei einer Anschlagsserie zahlreiche Opfer gegeben.

In der Stadt Sweida seien mindestens 90 Menschen getötet worden, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich.



In staatlichen Medien heißt es, mehrere Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt. Gleichzeitig seien mehrere Dörfer nahe der Stadt attackiert worden. Zwischen den IS-Kämpfern und Soldaten der Regierungsarmee habe es stundenlange Kämpfe gegeben.



Der IS hat sein früheres Herrschaftsgebiet in Syrien fast vollständig verloren. In einigen Regionen gibt es aber nach wie vor Anschläge und Überraschungsangriffe der Extremisten.

