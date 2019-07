Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Medienberichten vier Zivilisten getötet worden.

Es habe 21 Verletzte gegeben, meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Getroffen wurde demnach Ziele in der Hauptstadt Damaskus und in der Provinz Homs. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete, die Luftangriffe hätten unter anderem iranischen Stellungen gegolten. Die israelische Armee machte keine Angaben.



Israel hat seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien hunderte Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland geflogen. Israel befürchtet einen wachsenden Einfluss des Iran in Syrien, der den Machthaber Assad im Kampf gegen die Aufständischen Rebellen unterstützt.