Nach zehn Jahren Bürgerkrieg leidet Syrien unter einer Hungerkrise.

Der Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, Witschel, sagte der Deutschen Presse-Agentur, mehr als zwölf Millionen Menschen in Syrien hätten nicht genug zu essen. Das seien fast 60 Prozent der Bevölkerung. Durch den Verfall der syrischen Lira hätten sich die Lebensmittelpreise verdreifacht, hob Witschel hervor. Zudem könnten die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht abgefedert werden.



Allgemein hat sich die humanitäre Lage in Syrien nach seinen Worten im vergangenen Jahr extrem verschlechtert. Besonders betroffen seien Flüchtlinge. In den Lagern setzten Wintertemperaturen und starker Regen den Menschen zu.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.