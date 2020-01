Belgien hat sechs abgetauchten Islamisten ihre Staatsangehörigkeit entzogen, die in Syrien als Kämpfer aktiv waren.

Mit der Entscheidung eines Berufungsgerichtes in Brüssel nutzte die Justiz des Landes erstmals eine gesetzlich neu geschaffene Möglichkeit, die einen solchen Schritt auch in Abwesenheit ermöglicht. Die sechs Männer im Alter zwischen 26 und 33 Jahren wurden den Angaben zufolge im Ausland geboren und haben auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Sie seien vor mehreren Jahren nach Syrien ausgereist und nach einer ersten Verurteilung nicht mehr aufgetaucht, so dass ihnen der Beschluss zur Aberkennung der Staatsangehörigkeit nicht zugestellt werden konnte.



Damit die neuen Urteile wirksam werden konnten, mussten sie nun in Zeitungen als Annonce veröffentlicht werden.