Aus der nordsyrischen Region Idlib sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Wochen mehr als 235.000 Menschen geflohen.

Sie benötigten aufgrund des Winters dringend humanitäre Hilfe und Unterkünfte, teilte das UNO-Nothilfebüro mit.



Seit Anfang Dezember haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete in Idlib verstärkt. Der türkische Präsident Erdogan warnte angesichts der Angriffe vor einer neuen Migrationswelle in Richtung Europa.



In der Region leben drei Millionen Menschen. Viele davon sind während des seit 2011 andauernden Bürgerkrieges aus anderen Teilen Syriens geflohen.