Im Syrienkrieg nimmt den Vereinten Nationen zufolge die Gewalt gegen Kinder zu. Eine Uno-Sonderbeauftragte sagte, dass seit Anfang des Jahres in Syrien mehr als 600 Kinder getötet oder verstümmelt wurden.

Das sei ein deutlicher Anstieg zu den Monaten davor. Außerdem vermutet die Uno, dass sie von vielen toten Kindern nichts weiß, da ein Großteil der Fälle nicht gemeldet wird.



Schon im letzten Jahr waren laut Uno-Sicherheitsrat unter den Kriegsopfern besonders viele Kinder. In diesem Jahr ist die Situation noch dramatischer. Am schlimmsten sei die Lage in Regionen wie Idlib, Ost-Ghouta und der Stadt Daraa.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.